Traffico Roma del 06-08-2021 ore 09 | 00

(Di venerdì 6 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul tratto Urbano della A24 Ci sono code tra Tor Cervara e via Palmiro Togliatti in direzione centro scorrevole Al momento la circolazione lungo il Grande Raccordo attenzione a possibili rallentamenti per un incidente segnalato dalla polizia locale lungo via Ostiense all’altezza di via del Fosso del Torrino difficoltà al momento sulla Pontina Dove si registrano code tra Pomezia su la Pontina Vecchia verso Latina a causa di un incidente attualmente si viaggia su una sola corsia parliamo il pene del trasporto pubblico ultima corsa alle 1:30 per le tre linee della capitale nel fine settimana i dettagli di queste altre notizie potete ...