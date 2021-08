'Tottenham, 20 milioni al Bologna per Tomiyasu' (Di venerdì 6 agosto 2021) Bologna - Il Tottenham pesca in Italia per la propria difesa. Dopo aver concluso la trattativa che porterà Romero dall' Atalanta in Inghilterra, gli Spurs continuano a monitorare i giocatori della ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021)- Ilpesca in Italia per la propria difesa. Dopo aver concluso la trattativa che porterà Romero dall' Atalanta in Inghilterra, gli Spurs continuano a monitorare i giocatori della ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Milenkovic-#WestHam a 17 milioni. Ma occhio al #Tottenham malgrado #Romero. E la #Fiorentina potrà chiudere #Nastasic - DiMarzio : #Atalanta, nuovi contatti con il #Tottenham per #Romero. Il club inglese offre più di 50 milioni e vuole velocizzar… - FBiasin : #Romero, venduto dalla #Juve all’#Atalanta per 18 milioni, ora potrebbe passare al #Tottenham per oltre 50. Ero ce… - sportli26181512 : 'Tottenham, 20 milioni al Bologna per Tomiyasu': Dall'Inghilterra rimbalza la voce dell'affondo degli Spurs per il… - NplPoseidone : RT @_damefutbol: Asse caldo tra #ManchesterCity e #Kane. Accordo con il calciatore con un contratto fino al 2026, ma nodo #Tottenham che ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham milioni 'Tottenham, 20 milioni al Bologna per Tomiyasu' E' quanto sostengono gli inglesi di Football Insider, secondo i quali gli inglesi (secondo una fonte che sarebbe interna al Tottenham ) starebbero allestendo un'offerta di circa 20 milioni di euro (...

Atalanta, arriva Demiral. Idea Abraham se parte Zapata ... diritto di riscatto fissato a 28 milioni). Operazione che ha seguito di pari passo la cessione di Romero al Tottenham : l'argentino è partito ieri per l'Inghilterra, percorso inverso per i 57 ...

Tottenham: pronti 20 milioni di euro per Tomiyasu Fantacalcio ® SKY - Messi al PSG, si tratta ad oltranza: Al-Khelaifi vuole chiudere subito I contatti proseguono in queste ore con il futuro di Lionel Messi che sembra aver preso ormai la strada di Parigi.

Quanto guadagna la Juve dalla cessione di Demiral? La vera cifra Quanto guadagna la Juve dalla cessione di Demiral? E' tutto fatto per il trasferimento del centrale turco all'Atalanta, che ha scelto lui per sostituire Romero destinato al Tottenham. ha già la testa ...

E' quanto sostengono gli inglesi di Football Insider, secondo i quali gli inglesi (secondo una fonte che sarebbe interna al) starebbero allestendo un'offerta di circa 20di euro (...... diritto di riscatto fissato a 28). Operazione che ha seguito di pari passo la cessione di Romero al: l'argentino è partito ieri per l'Inghilterra, percorso inverso per i 57 ...I contatti proseguono in queste ore con il futuro di Lionel Messi che sembra aver preso ormai la strada di Parigi.Quanto guadagna la Juve dalla cessione di Demiral? E' tutto fatto per il trasferimento del centrale turco all'Atalanta, che ha scelto lui per sostituire Romero destinato al Tottenham. ha già la testa ...