Repubblica Democratica del Congo, 15 morti in un attacco dei ribelli di Adf (Di venerdì 6 agosto 2021) Almeno 15 abitanti di un villaggio sono stati uccisi in due attacchi attribuiti a ribelli della milizia islamista Adf vicino a Beni, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Il primo attacco, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 6 agosto 2021) Almeno 15 abitanti di un villaggio sono stati uccisi in due attacchi attribuiti adella milizia islamista Adf vicino a Beni, nell'est delladel. Il primo, ...

Advertising

amendolaenzo : Una bomba di matrice neofascista, il più grave atto terrorista della Repubblica. Oggi come allora, Bologna e l'Ital… - iq_196 : RT @pbecchi: Da oggi non siamo più una Repubblica democratica, ma una dittatura basata sul terrore sanitario, una dittatura che ha soppress… - lilith975 : RT @pbecchi: Da oggi non siamo più una Repubblica democratica, ma una dittatura basata sul terrore sanitario, una dittatura che ha soppress… - mitsouko1 : RT @pbecchi: Da oggi non siamo più una Repubblica democratica, ma una dittatura basata sul terrore sanitario, una dittatura che ha soppress… - haStatoNESSUNO : RT @pbecchi: Da oggi non siamo più una Repubblica democratica, ma una dittatura basata sul terrore sanitario, una dittatura che ha soppress… -