Reggio Calabria, volevano salvare l'uliveto: due morti in un incendio (Di venerdì 6 agosto 2021) Due persone, zia e il nipote, sono morte in un incendio sviluppatosi a San Lorenzo, un comune reggino sulle pendici dell'Aspromonte. Secondo quanto ricostruito, i due stavano cercando di salvare il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 6 agosto 2021) Due persone, zia e il nipote, sono morte in unsviluppatosi a San Lorenzo, un comune reggino sulle pendici dell'Aspromonte. Secondo quanto ricostruito, i due stavano cercando diil ...

