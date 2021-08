Ora Palamara si è messo in testa il Parlamento: correrà alle suppletive di Roma. Oggi l’annuncio (Di venerdì 6 agosto 2021) Radiato dalla magistratura, si lancia in politica. Va alla ricerca di una seconda vita Luca Palamara. La prima è finita malissimo. Gli restava la flebile speranza del ricorso, ma le Sezioni Unite della Cassazione ne hanno fatto coriandoli. Per lui la toga è ormai solo un ricordo. Ma l’ex-potentissimo capo dell’Anm non ha nessuna voglia di gettare la spugna e già gira voce che voglia candidarsi al Parlamento nelle suppletive di Roma. Lo racconterà lui stesso nella conferenza stampa convocata per le 15 di Oggi nella sede Romana del Partito radicale. La risalita comincia lì, sebbene sia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021) Radiato dalla magistratura, si lancia in politica. Va alla ricerca di una seconda vita Luca. La prima è finita malissimo. Gli restava la flebile speranza del ricorso, ma le Sezioni Unite della Cassazione ne hanno fatto coriandoli. Per lui la toga è ormai solo un ricordo. Ma l’ex-potentissimo capo dell’Anm non ha nessuna voglia di gettare la spugna e già gira voce che voglia candidarsi alnelledi. Lo racconterà lui stesso nella conferenza stampa convocata per le 15 dinella sedena del Partito radicale. La risalita comincia lì, sebbene sia ...

