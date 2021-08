Olimpiadi Tokyo 2020, a che ora è la finale della staffetta 4×100 con Jacobs: orario (Di venerdì 6 agosto 2021) , streaming, diretta tv Oggi, venerdì 6 agosto 2021, l’Italia dell’atletica prova a regalarci un’altra gioia in queste Olimpiadi di Tokyo 2020: va in scena infatti la finale della staffetta 4×100, che vedrà in pista i nostri Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta. A che ora è la staffetta 4×100? Ve lo diciamo subito: l’appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 15.50 (ora italiana). L’Italia è a caccia di un’altra medaglia dopo i quattro storici oro conquistati nell’atletica in questi Giochi. La ... Leggi su tpi (Di venerdì 6 agosto 2021) , streaming, diretta tv Oggi, venerdì 6 agosto 2021, l’Italia dell’atletica prova a regalarci un’altra gioia in questedi: va in scena infatti la, che vedrà in pista i nostri Marcell, Filippo Tortu, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta. A che ora è la? Ve lo diciamo subito: l’appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 15.50 (ora italiana). L’Italia è a caccia di un’altra medaglia dopo i quattro storici oro conquistati nell’atletica in questi Giochi. La ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, ORO PER ANTONELLA PALMISANO NELLA 20KM DI MARCIA FEMMINILE ??… - BeaMonty5 : RT @Eurosport_IT: ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ???????????… - AboutLove25 : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Il tifo del marito di Antonella #Palmisano da Roma mentre lei vince l'oro ai Giochi di #Tokyo2020 nella prova… -