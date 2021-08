M5s | Giuseppe Conte eletto presidente con 62 242 voti | pari al 92 | 8% | «Ce la metterò tutta per non deludervi»

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 agosto 2021)è il nuovodel M5S. A votare sono stati 67.064 iscritti su 115.130 aventi diritto. L’ex premier è statocon 62.242, vale a dire il 92,8% del totale. Ad annunciarlo, Vito Crimi. «Questi appuntamenti si stanno rilevando una grande occasione di partecipazione democratica – ha detto l’ex premier in diretta Facebook dopo il risultato della votazione su SkyVote -. Il quorum elevatissimo mi trasmette una grande energia e una grande responsabilità. Ce laper non, per restituire dignità alla politica, ...