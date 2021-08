Advertising

Agenzia_Ansa : 'Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio, agli italiani voglio dire: perché v… - sole24ore : Draghi, appello agli italiani: «Vaccinatevi e seguite regole. Sul lavoro determinati a dare risposte ai problemi gr… - Agenzia_Italia : L'appello di Draghi: 'Vaccinatevi e rispettate le regole' - fisco24_info : L'appello di Draghi: 'Vaccinatevi e rispettate le regole': AGI -'Vaccinatevi e rispettare le regole'. L'appello di… - vincenzocacac12 : -

AGI - 'Vaccinatevi e rispettare le regole'. L'di Marioarriva nel corso del saluto informale alla stampa prima della pausa estiva. Il presidente del Consiglio collega l'invito, rivolto a 'tutti gli italiani', direttamente all'..."L'a non vaccinarsi è una morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore", cosìaveva messo ...'Tra tutti i problemi c’è una cosa che sta a cuore a tutti noi e a me in particolare: cercare di fare qualcosa per migliorare la situazione inaccettabile sul piano della sicurezza sul lavoro'. Così il ...Il presidente del Consiglio si dice certo che l'economia va bene a andrà meglio. Sul reddito di cittadinanza dice che è "presto" per valutare se ridisegnarlo anche se rivela di condividere il "concett ...