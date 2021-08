Ladispoli, papà si tuffa in mare per salvare i due figli piccoli e muore (Di venerdì 6 agosto 2021) Si è tuffato in mare per salvare i suoi figli travolti dalle onde ed è morto: i piccoli - un bimbo di 9 anni e la sorellina di 7 - si sono salvati ma per il loro papà, Massimo Armeni, di 64 anni, non ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 agosto 2021) Si èto inperi suoitravolti dalle onde ed è morto: i- un bimbo di 9 anni e la sorellina di 7 - si sono salvati ma per il loro, Massimo Armeni, di 64 anni, non ...

Advertising

fanpage : Il papà ha dato la vita per i suoi bambini - leggoit : Roma, papà si tuffa in mare a Ladispoli per salvare i due figli piccoli e muore - CasilinaNews : #Ladispoli, papà eroe muore per salvare i figli che stavano affogando in mare - AFAntoAnt : RT @canaledieci: Ladispoli, papà Massimo muore mentre cerca di soccorrere i figli in mare - GHERARDIMAURO1 : RT @canaledieci: Ladispoli, papà Massimo muore mentre cerca di soccorrere i figli in mare -