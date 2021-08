Industria: Istat, produzione giugno +1% mese, +13,9% anno (Di venerdì 6 agosto 2021) A giugno l'indice destagionalizzato della produzione Industriale aumenta dell'1% rispetto a maggio. Lo stima l'Istat, aggiungendo che anche nel secondo trimestre il livello della produzione cresce ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Al'indice destagionalizzato dellale aumenta dell'1% rispetto a maggio. Lo stima l', aggiungendo che anche nel secondo trimestre il livello dellacresce ...

Advertising

infoitinterno : Industria, Istat: Produzione +1% a giugno, su anno +13,9% - giornaleradiofm : Approfondimenti: Industria: Istat, produzione giugno 1% mese, 13,9% anno: (ANSA) - ROMA, 06 AGO - A giugno l'indice… - fisco24_info : Industria: Istat, produzione giugno +1% mese, +13,9% anno: 'Incrementi tendenziali rilevanti per quasi tutti i comp… - tvbusiness24 : #Industria, #Istat: produzione in aumento a giugno Si tratta dell’1% in più rispetto a maggio???? - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – A giugno, secondo i dati Istat, torna a crescere in termini congiunturali la produzione industri… -