Il Consorzio Asi avvia la rimozione dei rifiuti in località Lo Uttaro (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E' iniziata questa mattina l'opera di rimozione dei rifiuti abbandonati in località Lo Uttaro, all'interno dell'area industriale consortile. La zona era già stata precedentemente recintata e messa in sicurezza al fine di contenere nuovi e incontrollati sversamenti. Verificata la presenza di diversi cumuli di rifiuti abbandonati – che da una prima analisi sono sia di origine urbana e che di origine speciale – il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Caserta ha disposto l'intervento di pulizia che è iniziato questa mattina e ...

