Green pass obbligatorio, dai bar alle palestre: chi controlla e come (Di venerdì 6 agosto 2021) Green pass obbligatorio in Italia da oggi 6 agosto. Dai bar alle palestre passando per musei e ristoranti, chi non è in possesso della certificazione verde deve rinunciare a cenare al chiuso ad esempio e vedersi un film al cinema. Ma chi deve controllare che il cliente abbia il Green pass? E in che modo avviene il controllo? I titolari o i gestori di servizi e attività per cui è previsto l’accesso con obbligo di Certificazione verde Covid-19 sono tenuti a verificare la documentazione con l’App VerificaC19, attiva già da fine giugno, che ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021)in Italia da oggi 6 agosto. Dai barando per musei e ristoranti, chi non è in possesso della certificazione verde deve rinunciare a cenare al chiuso ad esempio e vedersi un film al cinema. Ma chi devere che il cliente abbia il? E in che modo avviene il controllo? I titolari o i gestori di servizi e attività per cui è previsto l’accesso con obbligo di Certificazione verde Covid-19 sono tenuti a verificare la documentazione con l’App VerificaC19, attiva già da fine giugno, che ...

Primo giorno con 'green pass' a Pompei 22.32 Primo giorno con 'green pass' a Pompei 6.890 visitatori in una sola giornata. Il green pass, diventato obbligatorio per l'accesso in tutti i luoghi della cultura, non ha frenato i tanti turisti che hanno deciso di ...

