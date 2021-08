Green Pass obbligatorio, a Napoli monta la protesta dei ristoratori (Di venerdì 6 agosto 2021) A Napoli spunta la protesta dei ristoratori contro il Green Pass obbligatorio. I proprietari dei locali si sentono penalizzati dalla decisione. La protesta dei ristoratori napoletani contro la certificazione verde (via WebSource)Nuova svolta per la lotta contro il Covid-19. Infatti è entrato in vigore il Green Pass obbligatorio per svolgere diverse attività all’interno della penisola. Il decreto, però, è stato accolto dal grande scetticismo di no-vax e negazionisti. Ma non solo, infatti anche alcuni ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 6 agosto 2021) Aspunta ladeicontro il. I proprietari dei locali si sentono penalizzati dalla decisione. Ladeinapoletani contro la certificazione verde (via WebSource)Nuova svolta per la lotta contro il Covid-19. Infatti è entrato in vigore ilper svolgere diverse attività all’interno della penisola. Il decreto, però, è stato accolto dal grande scetticismo di no-vax e negazionisti. Ma non solo, infatti anche alcuni ...

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - FabioRusso6 : @borghi_claudio La LEGA non conta una SEGA. Bacioni dal Green Pass - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Green pass: Venezia, in coda con cellulare e certificati -