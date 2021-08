Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: l’incontro con la Gregoraci semina il panico (Di venerdì 6 agosto 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno partecipato allo stesso evento in cui c’era Elisabetta Gregoraci: tra i fan è scoppiato il panico. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più innamorati che mai. I due, che hanno avuto modo di potersi conoscere meglio durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, hanno trovato l’amore sotto l’occhio vigile delle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 6 agosto 2021)hanno partecipato allo stesso evento in cui c’era Elisabetta: tra i fan è scoppiato ilsono più innamorati che mai. I due, che hanno avuto modo di potersi conoscere meglio durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, hanno trovato l’amore sotto l’occhio vigile delle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Cosmopolitan_IT : Fan dei Prelemi calici in alto, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero vicini al matrimonio #GiuliaSalemi… - fanpage : Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della s… - fanpage : Per l’occasione la modella italo persiana ha scelto un elegante abito nero, uno dei suoi colori preferiti #prelemi - viviconcoerenza : Segnalate per minacce chi non merita di stare su un Social, sono mesi che questo profilo è intimidatorio verso Giul… - SaraSanfi : Lei dispensatrice di meme, che fa smorfie perché la inquadrano mentre mangia è me. Giulia Salemi mood #prelemi -