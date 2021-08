' Epic Games Store non genererà profitti almeno fino al 2027'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 6 agosto 2021) Durante la causa tra Apple edsono emersi interessanti dettagli attraverso i documenti depositati. Secondo quanto riportato,avrebbe investito 500 milioni di dollari per il suo negozio l': a tal proposito gli avvocati didurante la causa in tribunale, hanno affermato: "non è redditizio e non è paragonabile all'Appe non sarà redditizio perpiù anni". La cosa interessante è che i legali di Apple hanno evidenziato come non ...