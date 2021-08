Condò: “Inter? Addio Conte segnale inequivocabile. Via il nome Suning da Appiano” (Di venerdì 6 agosto 2021) Paolo Condò sul delicato momento in casa Inter È sempre l’Inter al centro dell’attenzione in questi giorni, con la possibile cessione di Lukaku sempre in primo piano. Della situazione nerazzurra ne ha parlato Paolo Condò negli studi di Sky Sport. Queste le sue parole. “Non possiamo certo dire di non essere stati avvertiti di quello che sarebbe successo all’Inter. La stessa partenza di Conte non si giustificava con la sola cessione di Hakimi, per quanto molto importante essendo un gran giocatore e un punto cardine dello scudetto”. ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Paolosul delicato momento in casaÈ sempre l’al centro dell’attenzione in questi giorni, con la possibile cessione di Lukaku sempre in primo piano. Della situazione nerazzurra ne ha parlato Paolonegli studi di Sky Sport. Queste le sue parole. “Non possiamo certo dire di non essere stati avvertiti di quello che sarebbe successo all’. La stessa partenza dinon si giustificava con la sola cessione di Hakimi, per quanto molto importante essendo un gran giocatore e un punto cardine dello scudetto”. ...

Inter, Condò: "Togliere il nome di Suning dalla Pinetina per decenza" INTER - Paolo Condò ha fatto il punto sulla vicenda che riguarda Romelu Lukaku. Il centravanti sarebbe molto vicino al ritorno al Chelsea per una cifra che dovrebbe toccare quota 130 milioni di euro.

Conte, Lukaku, Maldini, Percassi: ecco i Premi Manlio Scopigno 2021 miglior direttore settore giovanile, Roberto Samaden (Inter); miglior allenatore settore giovanile, Federica Cappelletti, Marco Amelia, Angelo Peruzzi, Nando Orsi, quindi Paolo Condò (Sky), Ilario

