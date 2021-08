Borse europee caute. Milano corre con trimestrali

(Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Le principalichiudono l’ultima seduta della settimana in cauto rialzo trovando sostegno da una serie dimigliori delle previsioni e dal dato sul mercato del lavoro americano che ha creato più posti di lavoro rispetto alle stime. Sul Forex, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,58%. Si abbattono le vendite sull’oro, che scambia a 1.762,9 dollari l’oncia, in forte calo del 2,25%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 68,03 dollari per barile, in netto calo dell’1,53%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, ...

Euro scivola sotto 1,18 dollari, rallenta il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lechiudono in positivo, con il FTSE MIB di Milano che svetta tra gli indici continentali grazie a una ...Piazza Affari sui massimi dal 2008 in scia ai bancari. Brilla anche Pirelli. FTSE MIB +1,30%. Mercati azionari europei positivi. Wall Street contrastata: *a ridosso della chiusura delleS&P 500 +0,1%, NASDAQ Composite - 0,5%, Dow Jones Industrial +0,4%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a +1,30% (performance settimanale +2,51%), il FTSE Italia All - Share a +1,11%, il ...(Teleborsa) - Le principali borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana in cauto rialzo trovando sostegno da una serie di trimestrali migliori delle previsioni e dal dato sul mercato ...Chiusure positive per tutte le borse europee, in particolare per Milano, maglia rosa in quest'ultima seduta della settimana. Piazza Affari guadagna l'1,30% (in complesso da lunedì il progresso è di ci ...