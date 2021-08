Atletica, Giovanni Malagò: “La più grande Olimpiade di sempre. Orgoglioso di tutta la delegazione”. (Di venerdì 6 agosto 2021) Ormai c’è l’estasi più totale in seno ai quadri dirigenziali italiani. L’Italia ha raggiunto sia quota 38 medaglie, che è un record assoluto per la delegazione tricolore, che la tripla cifra su ori, argenti e bronzi, un fatto che non si verificava da Atene 2004. Ed è Giovanni Malagò, in un comunicato diffuso internamente a Casa Italia, a esprimere tutti i sentimenti. Queste le sue parole: “La più grande Olimpiade di sempre. Sono Orgoglioso di tutta la delegazione, atleti, tecnici e dirigenti, e di questa meravigliosa squadra che ha dato ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Ormai c’è l’estasi più totale in seno ai quadri dirigenziali italiani. L’Italia ha raggiunto sia quota 38 medaglie, che è un record assoluto per latricolore, che la tripla cifra su ori, argenti e bronzi, un fatto che non si verificava da Atene 2004. Ed è, in un comunicato diffuso internamente a Casa Italia, a esprimere tutti i sentimenti. Queste le sue parole: “La piùdi. Sonodila, atleti, tecnici e dirigenti, e di questa meravigliosa squadra che ha dato ...

Advertising

ZebreRugby : ??????Il lavoro fisico-atletico delle?? in questo nuovo inizio di stagione ?? Gli obiettivi della preparazione in vist… - ZebreRugby : ??? Giovanni Biondi: “Stiamo svolgendo un ottimo lavoro in termini di volumi e qualità” Leggi l’intervista completa… - Mauro_c19 : @RaiSport Pensare che con tutto il curriculum di cui avete appena parlato il campo di atletica Dordoni a Sesto San… - giovanni_lesa : Grandissimo Massimo #Stano, marcia trionfale dell'atletica italiana! Ti prego: dedica una parola a Schwazer!… - MartinoMTT : @tudifrudi Ma non vi sembra la reincarnazione atletica di Giovanni Allevi? -