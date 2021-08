Activision Blizzard | la Overwatch League perde gli sponsor Coca-Cola e State Farm?

(Di venerdì 6 agosto 2021) Lapotrebbere due importantidopo la causa per discriminazione e molestie sessuali che vede coinvolta. Un nuovo rapporto del Washington Post afferma che siachestanno ora riconsiderando la loro relazione con la società. Per adesso, entrambe le società, insieme a Xfinity, IBM, Cheez-It, Pringles e Teamspeak, sono ancora presenti all'interno degliaziendali riportati sul sito web della...

La Overwatch League potrebbe perdere due importanti sponsor dopo la causa per discriminazione e molestie sessuali che vede coinvolta Activision Blizzard. Un nuovo rapporto del Washington Post afferma ...Overwatch League: perdita di sponsor per lo scandalo Activision Blizzard | T-Mobile si è già defilata, Coca-Cola e State Farm potrebbero presto seguirla.