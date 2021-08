A Wuhan in 4 giorni il test di massa su 11 milioni di abitanti (Di venerdì 6 agosto 2021) A Wuhan dopo 4 giorni si conclude il test di massa sugli 11 milioni di abitanti. Il governo cinese sta effettuando tamponi a migliaia di persone in diverse zone del paese a causa dell'insorgere di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Adopo 4si conclude ildisugli 11di. Il governo cinese sta effettuando tamponi a migliaia di persone in diverse zone del paese a causa dell'insorgere di ...

