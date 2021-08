WhatsApp la nuova funzione Privacy richiesta da moltissimi utenti finalmente è stata inserita (Di giovedì 5 agosto 2021) WhatsApp la nuova funzione Privacy è qui, “Visualizza una volta” punta a rivoluzionare il modo con cui condivideremo foto e video con i nostri contatti. WhatsApp, il trucco per i messaggi vocali: che sorpresa. I dettagli (Foto Ansa)WhatsApp si risveglia e punta dritto a rivoluzionare il modo con cui potremo condividere i contenuti con i nostri contatti. Dopo alcuni mesi nei quali l’app di IM non ha rilasciato grosse novità – dopo un inizio 2021 pazzesco – ecco finalmente la funzione “Visualizza una volta“. POTREBBE INTERESSARTI ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 5 agosto 2021)laè qui, “Visualizza una volta” punta a rivoluzionare il modo con cui condivideremo foto e video con i nostri contatti., il trucco per i messaggi vocali: che sorpresa. I dettagli (Foto Ansa)si risveglia e punta dritto a rivoluzionare il modo con cui potremo condividere i contenuti con i nostri contatti. Dopo alcuni mesi nei quali l’app di IM non ha rilasciato grosse novità – dopo un inizio 2021 pazzesco – eccola“Visualizza una volta“. POTREBBE INTERESSARTI ...

