Advertising

ilTorineseNews : Vaccini: il Piemonte supera cinque milioni di dosi somministrate - Ansa_Piemonte : Vaccini: Piemonte supera 5 mln dosi somministrate. Cirio e Icardi, oggi tagliato un traguardo importante #ANSA - infoitsalute : Il Piemonte supera le 5 milioni di vaccini somministrati. Cirio - IdeawebTV : Vaccini anti-Covid, 5 agosto: in Piemonte superata la soglia di 5 milioni di dosi somministrate… - discoradioIT : Vaccini: Piemonte supera 5 mln dosi somministrate - Piemonte - -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Piemonte

Leggi Anche Green pass in bar e ristoranti, ilscrive al Garante della privacy: 'Gli ... finora esclusi dal green pass concesso solo a chi è stato somministrato da uno dei quattro...Un grazie a tutti coloro che da mesi con grande dedizione in ogni angolo delsono impegnati nelle vaccinazioni. E un grazie anche ai piemontesi di ogni età che scelgono di vaccinarsi, per ..."Dopo l’estensione del Green Pass agli studenti universitari ci aspettiamo un balzo delle prenotazioni anche in questa fascia d’età, per tornare in classe in presenza e dire finalmente addio alla Dad" ...Gaia, 26 anni, è la milionesima vaccinata contro il covid. Con l'obbligo per gli studenti universitari atteso un balzo delle prenotazioni ...