Tragedia a Roma: si spoglia e si butta nel laghetto, morto 33enne (Di giovedì 5 agosto 2021) Un altro suicidio a Roma, dove questa notte, intorno alle ore ore 00:40, un ragazzo italiano di 33 anni, ha deciso di porre fine alla sua vita annegandosi nel laghetto dell'Eur. Il giovane, che dai primi accertamenti sembra avesse dei seri problemi di salute, è stato visto spogliarsi completamente nudo e, dopo aver lasciato i suoi abiti su una panchina, si è avvicinato alla riva del laghetto. Suicidio nel laghetto dell'Eur Lì si è immerso nelle acque del laghetto ed è andato a fondo, senza più riemergere. A dare l'allarme un vigilante in servizio nell'area del Floating Theatre, il cinema ...

