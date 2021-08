Tommaso Zorzi vittima di un brutto scherzo | “una mancanza di rispetto”

(Di giovedì 5 agosto 2021), amato e seguito influencer, ha raccontato di esseredi un: “unadi, Fonte foto: Instagram (@)Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,ha deciso di raccontare undi cui èda questa mattina: ecco cos’è successo. ...

Advertising

Lenasantoro11 : ??Buongiornooo un bel ? e diamo inizio ad un'altra giornata???????????? #tzvip @tommaso_zorzi @stefyorlando… - Chiara556 : RT @fraversion: ho letto dello scherzo a Tommaso Zorzi: da stamattina qualche 'burlone' gli manda una pizza ogni mezz'ora, consegnata dai r… - ChiaraFantaaa : RT @seidiimattina: Questa una delle dediche più belle ?? @stefyorlando @tommaso_zorzi #tzvip - ecliss3 : RT @fraversion: ho letto dello scherzo a Tommaso Zorzi: da stamattina qualche 'burlone' gli manda una pizza ogni mezz'ora, consegnata dai r… - KPravadelli : @MarziaStark @tommaso_zorzi @ArmandaFrassin2 ??????Meravigliosi -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Alcune settimane fa Amanda Knox ha avuto un acceso botta e risposta via social con Gaia, sorella di, che l'ha presa di mira sui social proprio a causa di un tweet da lei scritto ...Eletti, concorrente di Temptation Island. Anna Lou Castoldi, figlia Asia Argento. Francesca ... Manuel Zardetto, ex di. Manila Nazzaro, conduttrice. Alex Belli, attore. Michele Casalino, ...Tommaso Zorzi, amato e seguito influencer, ha raccontato di essere vittima di un brutto scherzo: "una mancanza di rispetto" ...Marco Profeta, dopo il successo come inviato nella trasmissione Ogni Mattina (TV8), torna nel suo habitat naturale regalando al suo pubblico una parte inedita di sé. D'altronde, la musica ha sempre fa ...