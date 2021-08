‘Sono disperato, mi voglio ammazzare’: sale sul cornicione di Ponte Tazio (Di giovedì 5 agosto 2021) Voleva mettere la parola fine alla sua vita l’uomo di nazionalità italiana che ieri sera, intorno alle 23.15, ha minacciato il suicidio dal Ponte Tazio, in zona Nomentana-Montesacro. In piedi sul parapetto per la sua incolumità si è temuto il peggio, tant’è che alcuni passanti che hanno notato la scena hanno subito cercato di calmarlo, di farlo scendere, di non far sì che l’uomo potesse davvero uccidersi sotto gli occhi increduli di tutti. Leggi anche: Ponte Tazio, ragazzo minaccia di buttarsi nel fiume: in corso le operazioni di salvataggio ‘Recidivo’ tenta il suicidio da Ponte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) Voleva mettere la parola fine alla sua vita l’uomo di nazionalità italiana che ieri sera, intorno alle 23.15, ha minacciato il suicidio dal, in zona Nomentana-Montesacro. In piedi sul parapetto per la sua incolumità si è temuto il peggio, tant’è che alcuni passanti che hanno notato la scena hanno subito cercato di calmarlo, di farlo scendere, di non far sì che l’uomo potesse davvero uccidersi sotto gli occhi increduli di tutti. Leggi anche:, ragazzo minaccia di buttarsi nel fiume: in corso le operazioni di salvataggio ‘Recidivo’ tenta il suicidio da...

Advertising

CorriereCitta : ‘Sono disperato, mi voglio ammazzare’: sale sul cornicione di Ponte Tazio - zazoomblog : Carolina Marconi sono ore di angoscia per l’attrice: il disperato appello - #Carolina #Marconi #angoscia… - zucamelo : io so cucinare e so anche fare le coccole please sono disperato ?? - SHIN_Fafnhir : @bodyzen52 Come certezza questa manca. I dati non li trovo, ci sono solo dichiarazioni. Poi magari é pure vero, ma… - ElisabettaCose3 : RT @udogumpel: Quando si è disperato, si butta sulla paura del migrante, il Salvini. Ora vediamo i dati. C'è emergenza? Secondo il MinInt a… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Sono disperato John David Washington: «Sul set rischio, ma non sono un eroe» Corriere della Sera