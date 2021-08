Semifinale lotta di Chamizo oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Tokyo 2020 (Di giovedì 5 agosto 2021) Frank Chamizo è in Semifinale nel torneo di lotta libera ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’azzurro, dopo aver superato i primi due turni della competizione, affronterà il bielorusso Mahamed Kadzimahamedau nella giornata odierna di giovedì 5 luglio alle ore 11:15. L’evento sarà trasmesso in tv in chiaro su Rai 2 e in streaming su Discovery+ e sui canali Eurosport del bouquet di Dazn; mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Frankè innel torneo dilibera ai Giochi Olimpici di. L’azzurro, dopo aver superato i primi due turni della competizione, affronterà il bielorusso Mahamed Kadzimahamedau nella giornata odierna di giovedì 5 luglio alle ore 11:15. L’evento sarà trasmesso in tv in chiaro su Rai 2 e insu Discovery+ e sui canali Eurosport del bouquet di Dazn; mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso unatestuale. SportFace.

