(Di giovedì 5 agosto 2021) Undi 26 anni, nato a Reggio Emilia e residente a, ha perso la vita questo pomeriggio intorno alle 15 a, in un incidente stradale avvenuto in via Emilia Est, all'altezza ...

Advertising

marcodimaio : Con accordo politico #DdlZan sarebbe arrivato in Aula domani e l’Italia avrebbe una buona legge contro l’omotransfo… - Agenzia_Ansa : Si inasprisce lo scontro tra Budapest e Bruxelles sullo stato di diritto. L'Ungheria, con una decisione del governo… - riotta : La faida Giustizia-Politica dura in Italia da 40 anni. Ma chi ha fede nel diritto che sgomento prova davanti alle t… - loriana34406751 : @LaNotiziaTweet Questo giornale con i grillini @Mov5Stelle, @beppe_grillo compreso,eravate #novax, Grillo addiritt… - CorriereQ : Scontro con un’auto, morto motociclista 26enne a Modena -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro con

Agenzia ANSA

Ferita, e portata all'ospedale di Baggiovara, una giovane caricata sulla stesso mezzo guidato dalla vittima, che si è scontratoun'auto. Sul posto, oltre ai soccorsi, la polizia municipale di ...Losulla riforma della giustizia , le novità sulla legge della PA e le discussioni sull' ...prossimi progetti PNRR il Presidente del Consiglio Mario Draghi risponderà nell'ultimo confronto...Un motociclista di 26 anni, nato a Reggio Emilia e residente a Modena, ha perso la vita questo pomeriggio intorno alle 15 a Modena, in un incidente stradale avvenuto in via Emilia Est, all'altezza del ...Il Senato italiano ha approvato a larga maggioranza il ddl di conversione in legge del decreto-legge 82/2021 che istituisce l’Agenzia per la cibersicurezza nazionale. Il provvedimento era stato approv ...