Rossi, ritiro a 42 anni: numeri e record in MotoGp (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo 26 stagioni nel Motomondiale Valentino Rossi annuncia il ritiro a 42 anni. Una carriera ricca di vittorie, record ed esultanze passate alla storia: dal primo podio conquistato in Austria nel 1996, quando correva con l’Aprilia nella classe 125, per arrivare fino al 2021, quando raggiunge il record delle 22 stagioni in top-class. Nove titoli mondiali e 115 Gp vinti nella sua inimitabile carriera. Il 31 marzo 1996 l’esordio nel Motomondiale in 125. Tutti i partecipanti a quella gara hanno concluso la loro esperienza nel motomondiale almeno 14 anni fa, l’ultimo è stato Youichi Ui nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo 26 stagioni nel Motomondiale Valentinoannuncia ila 42. Una carriera ricca di vittorie,ed esultanze passate alla storia: dal primo podio conquistato in Austria nel 1996, quando correva con l’Aprilia nella classe 125, per arrivare fino al 2021, quando raggiunge ildelle 22 stagioni in top-class. Nove titoli mondiali e 115 Gp vinti nella sua inimitabile carriera. Il 31 marzo 1996 l’esordio nel Motomondiale in 125. Tutti i partecipanti a quella gara hanno concluso la loro esperienza nel motomondiale almeno 14fa, l’ultimo è stato Youichi Ui nel ...

Advertising

pisto_gol : Valentino Rossi ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGP a fine stagione. La sua leggenda è talmente forte che la s… - sportface2016 : +++#MotoGP, Valentino #Rossi annuncia il ritiro a fine stagione: 'Momento triste e difficile per me, ma è stato bello'+++ - SkyTG24 : Dopo 26 anni di carriera e nove titoli mondiali #ValentinoRossi ha annunciato che questa sarà l’ultima stagione in… - dinoadduci : Agostini: 'Vale, so che è dura. Felice che non batterai i miei record'. Yamaha: 'Grazie per sempre' - myutaro_DP26 : RT @gponedotcom: Valentino Rossi, The Last Dance: l'icona ha superato il pilota: Il ritiro di Rossi toglie alla MotoGP il pilota più titola… -