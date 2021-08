Regione Lazio “scatena gli animali”: su proposta dell’Oipa vieta la detenzione a catena (Di giovedì 5 agosto 2021) La Regione Lazio ”scatena gli animali”. Su proposta dell’Oipa vieta la detenzione a catena degli animali da affezione. La norma è stata approvata ieri sera con un emendamento alle disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) lo chiedeva da molto tempo e finalmente la Regione Lazio, anche grazie all’interlocuzione dell’associazione, ha vietato Leggi su periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) Lagli”. Suladeglida affezione. La norma è stata approvata ieri sera con un emendamento alle disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021. L’Organizzazione internazionale protezione(Oipa) lo chiedeva da molto tempo e finalmente la, anche grazie all’interlocuzione dell’associazione, hato

Advertising

lastknight : Quanto è costato il 'piano di Disaster Recovery' che palesemente non ha funzionato nella Regione #Lazio? Almeno 3,4… - disinformatico : Due parole sull’attacco informatico “terroristico” alla Regione Lazio - Corriere : Il pc dell’attacco hacker alla Regione Lazio usato dal figlio dell’impiegato in smart working - Delorean861 : RT @marrovello: Comunque è incredibile come la Regione Lazio abbia subito un attacco hacker così 'violento' #RegioneLazio - pieisos : RT @marrovello: Comunque è incredibile come la Regione Lazio abbia subito un attacco hacker così 'violento' #RegioneLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio Attacco hacker partita dal pc di Engineering ". L'azienda smentisce Continuano le ricerche per individuare la sorgente dell'attacco hacker che nei giorni scorsi ha sconvolto la Regione Lazio. Come riporta Repubblica.it , l'origine sarebbe stata individuata in un pc " di un dipendente della Engineering informatica ". Si tratta di una società primaria nel settore informatico, ...

Bollettino Lazio, oggi 5 agosto: 544 contagi (240 a Roma) e 6 morti ... Toscana e Marche in rosso LA GUIDA Viaggi all'estero e variante Delta, 5 cose da sapere MAPPA Variante Delta, dove sono i focolai di positivi in Italia MONDO Foto Attacco hacker alla Regione Lazio, ...

Attacco hacker nella Regione Lazio, riattivato il sito per le prenotazioni del vaccino anti Covid RomaToday Una ciberagenzia e tanti migranti per l’Italia Per quanto eclatante, l’ultimo attacco contro i siti della Regione Lazio d’inizio agosto è stato soltanto il più recente episodio di una lunga sequela di incidenti che da alcuni anni fanno dell’Italia ...

Lazio, in arrivo sanzioni a chi tiene alla catena gli animali da compagnia Home Lifestyle e benessere Lazio, in arrivo sanzioni a chi tiene alla catena gli animali da compagnia Anche nel Lazio ora c’e’ il divieto di tenere alla catena gli animnali da affezione, chi lo fa ris ...

Continuano le ricerche per individuare la sorgente dell'attacco hacker che nei giorni scorsi ha sconvolto la. Come riporta Repubblica.it , l'origine sarebbe stata individuata in un pc " di un dipendente della Engineering informatica ". Si tratta di una società primaria nel settore informatico, ...... Toscana e Marche in rosso LA GUIDA Viaggi all'estero e variante Delta, 5 cose da sapere MAPPA Variante Delta, dove sono i focolai di positivi in Italia MONDO Foto Attacco hacker alla, ...Per quanto eclatante, l’ultimo attacco contro i siti della Regione Lazio d’inizio agosto è stato soltanto il più recente episodio di una lunga sequela di incidenti che da alcuni anni fanno dell’Italia ...Home Lifestyle e benessere Lazio, in arrivo sanzioni a chi tiene alla catena gli animali da compagnia Anche nel Lazio ora c’e’ il divieto di tenere alla catena gli animnali da affezione, chi lo fa ris ...