Prelievo ATM | le carte con il massimale giornaliero più alto

(Di giovedì 5 agosto 2021) Quando si parla dei prelievi ATM, ovvero della possibilità di prelevare contante a uno sportello automatico con una carta di pagamento, bisogna fare riferimento alla normativa in vigore in Italia. Quali sono le regole sull’uso del contante? Vediamo di seguito quali sono state le norme introdotte negli ultimi anni, analizzando qual è ildelledi pagamento disponibili in circolazione. Quanti contanti si possono scambiare? Ci sono diverse occasioni, come per esempio quella in cui si dà al proprietario di un appartamento in affitto un deposito cauzionale o una caparra per bloccare l’appartamento, nei quali lo ...