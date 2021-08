'Pjanic, addio al Barcellona: vuole solo la Juve. Serve la formula giusta' (Di giovedì 5 agosto 2021) TORINO - Miralem Pjanic sta per tornare alla Juventus : il bosniaco lascerà il Barcellona dopo 2 anni e lo farà per rivestire la sua ultima maglia italiana; il nodo da sciogliere, però, è quello ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021) TORINO - Miralemsta per tornare allantus : il bosniaco lascerà ildopo 2 anni e lo farà per rivestire la sua ultima maglia italiana; il nodo da sciogliere, però, è quello ...

Ultime Notizie dalla rete : Pjanic addio 'Pjanic, addio al Barcellona: vuole solo la Juve. Serve la formula giusta' TORINO - Miralem Pjanic sta per tornare alla Juventus : il bosniaco lascerà il Barcellona dopo 2 anni e lo farà per rivestire la sua ultima maglia italiana; il nodo da sciogliere, però, è quello relativo alla formula ...

Juve su Milenkovic, la chiave è Rugani: tutti i dettagli In caso di addio di Demiral il club bianconero potrebbe virare su Milenkovic che non ha alcuna ... Cherubini ha sondato il terreno per Milenkovic con il suo agente Ramadani, lo stesso di Pjanic, ma ...

Pjanic, addio al Barcellona: vuole solo la Juve. Serve la formula giusta Corriere dello Sport Pjanic Juve, ritorno sempre più vicino: Allegri vuole lui e Locatelli La Juventus vuole il ritorno di Miralem Pjanic: ecco la situazione per il bosniaco e la richiesta di Allegri. La Juventus lavora per il ritorno di Miralem Pjanic, che ora appare sempre più vicino. Aff ...

Juventus, la verità su Pjanic e Locatelli: quanto costeranno realmente ai bianconeri Il centrocampista del Sassuolo resta il primo obiettivo della dirigenza juventina, pronta a spingere il piede sull’acceleratore già nel corso delle prossime ore per cercare di convincere i neroverdi a ...

