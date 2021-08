Per l’attacco hacker alla Regione Lazio si cerca un gruppo chiamato Sprite Spider (Di giovedì 5 agosto 2021) Continuano ad arrivare, poco alla volta e rispettando le indagini in corso, notizie sull’attacco hacker Regione Lazio – compresa l’ipotesi del nome del gruppo hacker, Sprite Spider -. Sono 72 le ore di tempo che sono state date per decidere di pagare il riscatto. Chi ha messo in piedi l’attacco è esperto, come si evince ormai dal suo operato, e oltre ai migliori analisti del paese anche gli agenti di Europol e Fbi sono stati chiamati a lavoro per risolvere la situazione. Quello che è certo finora – come evidenziato ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 5 agosto 2021) Continuano ad arrivare, pocovolta e rispettando le indagini in corso, notizie sul– compresa l’ipotesi del nome del-. Sono 72 le ore di tempo che sono state date per decidere di pagare il riscatto. Chi ha messo in piediè esperto, come si evince ormai dal suo operato, e oltre ai migliori analisti del paese anche gli agenti di Europol e Fbi sono stati chiamati a lavoro per risolvere la situazione. Quello che è certo finora – come evidenziato ...

Advertising

reportrai3 : L'attacco al sistema digitale sanitario del Lazio sarebbe passato per la Engineering spa: ce ne eravamo occupati qu… - ItaliaViva : Attacco Hacker alla Regione Lazio, @raffaellapaita : 'L'Agenzia per la Cybersicurezza parta al più presto'… - DiMarzio : #Calciomercato | #Reggina, obiettivo #Galabinov per l'attacco. - Idl3 : Siccome l'attacco sarebbe partito violando l'utenza di un dipendente in smart working, il piano Regionale per imped… - TheNightFlier : RT @_DAGOSPIA_: CHIESTO IL RISCATTO PER L'ATTACCO HACKER ALLA REGIONE LAZIO: IL MESSAGGIO BEFFARDO ESORDISCE CON... -