Paola Ferrari | addio a sorpresa | “Lascio la Rai | mi dicono che sono vecchia”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 5 agosto 2021), clamorosoalla Rai. Intervistata da Italia Oggi, la giornalista, storico volto dei programmi sportivi della televisione di stato, ha fatto un annuncio a: “Basta, miche, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano. Non mi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::come Sharon Stone? Che gaffe in diretta a Euro 2020 ...