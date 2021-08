Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Triplete a Parigi 2024? Ci provo, lo inseguo come la mia Juve…” (Di giovedì 5 agosto 2021) Orgoglio, classe…fate voi. Gregorio Paltrinieri ci ha lasciato ancora una volta senza parole. Nelle acque calde della baia di Tokyo, sede delle Olimpiadi di questa specialità, la 10 km di Nuoto di fondo era prova praticamente impossibile per chi, fiaccato da una maledetta mononucleosi a un mese dai Giochi, aveva poche energie nel serbatoio, specialmente dopo aver affrontato più turni di 800 stile libero (argento nella Finale) e di 1500 sl (quarto posto nell’atto conclusivo). Greg però si è fatto forza e ha trovato dentro di sé la forza per conquistare un incredibile bronzo. Un coraggio enorme ancora una volta nell’affrontare una gara molto ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Orgoglio, classe…fate voi.ci ha lasciato ancora una volta senza parole. Nelle acque calde della baia di Tokyo, sede delle Olimpiadi di questa specialità, la 10 km didi fondo era prova praticamente impossibile per chi, fiaccato da una maledetta mononucleosi a un mese dai Giochi, aveva poche energie nel serbatoio, specialmente dopo aver affrontato più turni di 800 stile libero (argento nella Finale) e di 1500 sl (quarto posto nell’atto conclusivo). Greg però si è fatto forza e ha trovato dentro di sé la forza per conquistare un incredibile bronzo. Un coraggio enorme ancora una volta nell’affrontare una gara molto ...

chetempochefa : Un’altra impresa di Gregorio #Paltrinieri che, dopo l’argento in vasca negli 800 sl, ha conquistato uno strepitoso… - Eurosport_IT : Terza medaglia olimpica individuale per Gregorio #Paltrinieri ?????? Prima di lui nel nuoto solo Novella Calligaris e… - RaiNews : L'impresa titanica di Gregorio Paltrinieri, terzo nella maratona dei 10 chilometri di nuoto in acque libere nella b… - Fede_mister : RT @Eurosport_IT: ?? | Gregorio Paltrinieri è inoltre il primo italiano a vincere una medaglia sia nel nuoto in corsia che nel nuoto in acqu… - OA_Sport : #swimming Paltrinieri ha chiuso le sue Olimpiadi a #Tokyo2020, ma la sfida del Triplete è ancora nella sua testa: c… -