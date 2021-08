Libano 4 agosto: morte e resurrezione (Di giovedì 5 agosto 2021) L’anniversario del 4 agosto per i libanesi è stato più di una giornata di lutto, la constatazione del punto finale della dissoluzione di un paese che ha cercato invano Di resistere a tutte le sue contraddizioni e che ha finito per far pagare un prezzo insopportabile alle generazioni che sono nate alla fine della guerra civile e che oggi chiedono ai protagonisti, a tutti i protagonisti del conflitto senza fine, di pagare il conto. Quando nel pomeriggio del 4 agosto del 2020 è saltata in aria una vera e propria Santa Barbara composta Di nitrato di ammonio nel porto di Beirut, con la drammatica conseguenza di duecento vittime e oltre 300.000 senza casa, Sì è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) L’anniversario del 4per i libanesi è stato più di una giornata di lutto, la constatazione del punto finale della dissoluzione di un paese che ha cercato invano Di resistere a tutte le sue contraddizioni e che ha finito per far pagare un prezzo insopportabile alle generazioni che sono nate alla fine della guerra civile e che oggi chiedono ai protagonisti, a tutti i protagonisti del conflitto senza fine, di pagare il conto. Quando nel pomeriggio del 4del 2020 è saltata in aria una vera e propria Santa Barbara composta Di nitrato di ammonio nel porto di Beirut, con la drammatica conseguenza di duecento vittime e oltre 300.000 senza casa, Sì è ...

