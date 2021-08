La tuffatrice cinese Quan vince l'oro olimpico a 14 anni (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - Tra il fenomenale e lo storico nei tuffi. Hongchan Quan, 14 anni, l'atleta più giovane della spedizione della Cina alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha dominato la finale della piattaforma totalizzando 466,20 punti, punteggio mai ottenuto in precedenza in una finale olimpica. Argento la seconda cinese Yuxi Chen (425,40), bronzo all'australiana Melissa Wu (371,40) che torna sul podio olimpico 12 anni dopo l'argento di Pechino 2008 nel sincro dai dieci metri. Prima delle umane la messicana Gabriela Agundez Garcia con 358,50, a più di cento punti dalla vincitrice. Quella della giovanissima ... Leggi su agi (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - Tra il fenomenale e lo storico nei tuffi. Hongchan, 14, l'atleta più giovane della spedizione della Cina alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha dominato la finale della piattaforma totalizzando 466,20 punti, punteggio mai ottenuto in precedenza in una finale olimpica. Argento la secondaYuxi Chen (425,40), bronzo all'australiana Melissa Wu (371,40) che torna sul podio12dopo l'argento di Pechino 2008 nel sincro dai dieci metri. Prima delle umane la messicana Gabriela Agundez Garcia con 358,50, a più di cento punti dalla vincitrice. Quella della giovanissima ...

Advertising

AAndreafusco1 : RT @Agenzia_Italia: La tuffatrice cinese Quan vince l'oro olimpico a 14 anni - Luca87874058 : RT @Agenzia_Italia: La tuffatrice cinese Quan vince l'oro olimpico a 14 anni - Agenzia_Italia : La tuffatrice cinese Quan vince l'oro olimpico a 14 anni - Francy11412804 : RT @rainbow20202020: La tuffatrice cinese che vuole guadagnare soldi per aiutare la madre malata, la tuffatrice australiana che aveva smess… - Karen__Green_ : RT @acm95fede: io letteralmente in lacrime per la tuffatrice cinese che vuole guadagnare i soldi con i tuffi per curare la madre malata -