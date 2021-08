Julia Roberts e Danny Moder sposati da 19 anni: «Il nostro segreto? Continuare a baciarci» (Di giovedì 5 agosto 2021) Diciannove anni di matrimonio e non sentirli. Julia Roberts, 52 anni, e il cameraman Danny Moder, 51, sono sempre dalla stessa parte. Con lui, dopo qualche anno sentimentalmente turbolento (la rottura a pochi giorni da matrimonio con Kiefer Sutherland, un divorzio dal musicista country Lyle Lovett), Julia ha davvero trovato pace. E insieme hanno tre figli: Hazel, 14 anni che somiglia tanto alla mamma, il suo gemello Phinnaeus, e il piccolo Henry, 10. Leggi su vanityfair (Di giovedì 5 agosto 2021) Diciannove anni di matrimonio e non sentirli. Julia Roberts, 52 anni, e il cameraman Danny Moder, 51, sono sempre dalla stessa parte. Con lui, dopo qualche anno sentimentalmente turbolento (la rottura a pochi giorni da matrimonio con Kiefer Sutherland, un divorzio dal musicista country Lyle Lovett), Julia ha davvero trovato pace. E insieme hanno tre figli: Hazel, 14 anni che somiglia tanto alla mamma, il suo gemello Phinnaeus, e il piccolo Henry, 10.

Advertising

fatanordica : …il mistero dei turisti che quando arrivano in check in sembrano degli autostoppisti del nord Dakota e quando escon… - Alex_Bonomo : Che cos’hanno in comune Leonard Cohen, Frank Zappa, Julia Roberts, Phil Collins, Benicio Del Toro, James Brown, Bri… - dayoldtay : RT @lvstnreality: COM’È CHE NON AVEVO MAI VISTO QUESTA FOTO taylor swift, amy adams, meryl streep, julia roberts e margot robbie in una sol… - scioccobasitaa : @InkFireflies Ma non c’è bisogno di andare tanto indietro, Julia Roberts negli anni 90 sul red carpet aveva tranqui… - FoxtrotIndia : Esiste una visione più bella di Julia Roberts in Pretty Woman? No perché io non ne ho mai viste. -

Ultime Notizie dalla rete : Julia Roberts Positano, il mito dell'ospitalità del San Pietro, quando Carlino realizzò una stanza per Mastroianni Ed ecco passare tra gli ospiti Gregory Peck, Barbra Streisand, Rudolf Nureyev, Franco Zeffirelli, Tina Turner, Dustin Hoffman, Julia Roberts. LE RASSEGNE Al "New York Times" seguì il "Los Angeles ...

Simona Ercolani: per ripartire con l'audiovisivo occorre l'obbligo vaccinale sui set Sean Penn nelle settimane passate ha annunciato di non voler tornare sul set di 'Gaslit', serie in cui recita assieme a Julia Roberts, finché il cast e la troupe non avranno completato il ciclo di ...

Julia Roberts e Danny Moder sposati da 19 anni: «Il nostro segreto? Continuare a baciarci» Vanity Fair.it 48 ore a Capri, irresistibile attrazione Per quanto riguarda la pubblicità, noi e alcuni partner selezionati, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini del ...

Anche Scarlett Johansson avrà la sua linea beauty Si allunga la lista delle celebrities che entrano a far parte del mondo beauty nella veste di imprenditrici: dopo Alicia Keys, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Kim Kardashian, Rihanna (per citarne solo a ...

Ed ecco passare tra gli ospiti Gregory Peck, Barbra Streisand, Rudolf Nureyev, Franco Zeffirelli, Tina Turner, Dustin Hoffman,. LE RASSEGNE Al "New York Times" seguì il "Los Angeles ...Sean Penn nelle settimane passate ha annunciato di non voler tornare sul set di 'Gaslit', serie in cui recita assieme a, finché il cast e la troupe non avranno completato il ciclo di ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e alcuni partner selezionati, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini del ...Si allunga la lista delle celebrities che entrano a far parte del mondo beauty nella veste di imprenditrici: dopo Alicia Keys, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Kim Kardashian, Rihanna (per citarne solo a ...