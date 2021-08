Joaquín Correa: due squadre pensano a lui (Di giovedì 5 agosto 2021) La Lazio continua a lavorare alle varie trattative che ha in ballo per cercare di portare all’interno della rosa di Sarri giocatori utili. Resta però un nodo da sciogliere e porta il nome di Joaquín Correa. L’argentino infatti vorrebbe lasciare Roma e così facendo sbloccherebbe il mercato dei biancocelesti. Ci sono due squadre interessate al suo profilo. Rossi rinnova con la Lazio: parla l’agente Quale sarà il futuro di Joaquín Correa? Ancora non si sa quale maglia indosserà Joaquín Correa nella prossima stagione calcistica, certo è che non sarà quella della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) La Lazio continua a lavorare alle varie trattative che ha in ballo per cercare di portare all’interno della rosa di Sarri giocatori utili. Resta però un nodo da sciogliere e porta il nome di. L’argentino infatti vorrebbe lasciare Roma e così facendo sbloccherebbe il mercato dei biancocelesti. Ci sono dueinteressate al suo profilo. Rossi rinnova con la Lazio: parla l’agente Quale sarà il futuro di? Ancora non si sa quale maglia indosserànella prossima stagione calcistica, certo è che non sarà quella della ...

