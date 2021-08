Introdotto il VAR nelle qualificazioni per i Mondiali 2022 a partire da settembre (Di giovedì 5 agosto 2021) La Uefa, con un comunicato, ha confermato che il VAR sarà utilizzato, con l’accordo della Fifa, in tutte le restanti partite delle qualificazioni europee per i Mondiali 2022, a seguito di una decisione presa dal Comitato Esecutivo Uefa. Il sistema sarà operativo a partire dalla quarta giornata delle qualificazioni e in tutte le restanti partite che si svolgeranno a partire da settembre 2021. Il progetto di introduzione del VAR nelle competizioni di qualificazione delle squadre nazionali Uefa è stato posticipato a causa delle complicazioni logistiche e dei ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021) La Uefa, con un comunicato, ha confermato che il VAR sarà utilizzato, con l’accordo della Fifa, in tutte le restanti partite delleeuropee per i, a seguito di una decisione presa dal Comitato Esecutivo Uefa. Il sistema sarà operativo adalla quarta giornata dellee in tutte le restanti partite che si svolgeranno ada2021. Il progetto di introduzione del VARcompetizioni di qualificazione delle squadre nazionali Uefa è stato posticipato a causa delle complicazioni logistiche e dei ...

