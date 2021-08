Google, gli editori saranno pagati. Algoritmo cambiato 4887 volte nel '20 (Di giovedì 5 agosto 2021) L'Italia si adegua alla direttiva Ue: i colossi del web, Google compreso, dovranno riconoscere un equo compenso agli editori. I segreti dell'Algoritmo: cambiato 4887 volte nel 2020 Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 5 agosto 2021) L'Italia si adegua alla direttiva Ue: i colossi del web,compreso, dovranno riconoscere un equo compenso agli. I segreti dell'nel 2020 Segui su affaritaliani.it

Advertising

repubblica : “Google & C. paghino gli editori”. L’Italia si adegua alla direttiva europea - futuroprossimo : @davydunz Ho uno Huawei Nova 5T, stupendo, con il Play Store. Purtroppo non ho potuto più comprare altri Huawei dop… - CyberSecHub0 : RT @GlueLabs: Come #GoogleCloud ti protegge dai #ransomware Grazie a Google Cloud hai a disposizione gli strumenti ed i tool per essere ade… - GlueLabs : Come #GoogleCloud ti protegge dai #ransomware Grazie a Google Cloud hai a disposizione gli strumenti ed i tool per… - andreastoolbox : NBA, LeBron James chiama gli 'haters' dei Lakers, poi cancella il tweet | Sky Sport -