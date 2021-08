GAZZETTA – Spalletti chiede Emerson Palmieri, ma è pronto ad adeguarsi alle esigenze di De Laurentiis (Di giovedì 5 agosto 2021) Luciano Spalletti ha chiesto Emerson Palmieri ad Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta cercando di portare a termine la missione con il Chelsea, che in questo momento è estremamente impegnato a concludere l’affare Lukaku con l’Inter. Riuscire a portare Emerson Palmieri al Napoli sarebbe sicuramente un mezzo miracolo per la società partenopea. Il Chelsea non si muove dalla richiesta di 20 milioni di euro, mentre il Napoli vuole un prestito con diritto di riscatto. Intanto il direttore sportivo azzurro sta lavorando anche a ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 5 agosto 2021) Lucianoha chiestoad Aurelio Deper il suo Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta cercando di portare a termine la missione con il Chelsea, che in questo momento è estremamente impegnato a concludere l’affare Lukaku con l’Inter. Riuscire a portareal Napoli sarebbe sicuramente un mezzo miracolo per la società partenopea. Il Chelsea non si muove dalla richiesta di 20 milioni di euro, mentre il Napoli vuole un prestito con diritto di riscatto. Intanto il direttore sportivo azzurro sta lavorando anche a ...

