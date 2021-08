Fisco: rinvio a 15 settembre versamenti per imprese (Di giovedì 5 agosto 2021) rinvio al 15 settembre per i versamenti delle imprese (Irap e Iva). Lo conferma l'Agenzia delle Entrate che definisce anche il nuovo calendario dei pagamenti. Si tratta dei versamenti che si sarebbero ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021)al 15per idelle(Irap e Iva). Lo conferma l'Agenzia delle Entrate che definisce anche il nuovo calendario dei pagamenti. Si tratta deiche si sarebbero ...

Odontoiatra senza iscrizione all'albo, l'esenzione Iva è preclusa Sarà il giudice del rinvio che effettuerà un nuovo esame della controversia in considerazione dei principi enunciati dalla Corte.

Il fisco belga chiede 380 milioni di euro alla compagnia Delhaize L’agenzia delle entrate stima che il gruppo olandese Ahold Delhaize abbia incorporato i negozi americani di Delhaize senza pagare le tasse. Secondo l’amministrazione belga, che ha preferito non fare c ...

