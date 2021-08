Facebook ha bannato dei ricercatori che studiavano la disinformazione su Facebook (Di giovedì 5 agosto 2021) Foto: UnspalshFacebook ha bannato gli account personali di un gruppo di ricercatori che partecipavano al progetto Ad Observatory dell’Università di New York, sulla trasparenza degli annunci e la diffusione della disinformazione sul social network, accusandoli di avere violato i termini di servizio. Facebook afferma che gli accademici hanno ottenuto dati degli utenti senza autorizzazione, mentre i ricercatori sostengono di essere stati messi a tacere per aver esposto i problemi della piattaforma. This evening, Facebook ... Leggi su wired (Di giovedì 5 agosto 2021) Foto: Unspalshhagli account personali di un gruppo diche partecipavano al progetto Ad Observatory dell’Università di New York, sulla trasparenza degli annunci e la diffusione dellasul social network, accusandoli di avere violato i termini di servizio.afferma che gli accademici hanno ottenuto dati degli utenti senza autorizzazione, mentre isostengono di essere stati messi a tacere per aver esposto i problemi della piattaforma. This evening,...

