Enasarco | Commissione elettorale proclama risultati definitivi composizione Cda

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 agosto 2021) E’ stato pubblicato sul sito della Fondazioneil testo dell’Avviso n. 7 del 5 agosto 2021 per lazione deidel Consiglio di Amministrazione in rappresentanza delle imprese preponenti: “Laapprova a maggioranza il seguente risultatorelativamente ai n. 3 seggi vacanti per la componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza delle imprese preponenti: Emanuele Orsini (lista Progetto), Carlo Alberto Panigo (lista Uniti per), Giuseppe Capanna ...