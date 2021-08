Ecco le risposte di Marcell Jacobs su doping e scarpe con il trucco (e intanto arriva un altro record) (Di giovedì 5 agosto 2021) «Io so che sono arrivato sin qua facendo tanti sacrifici, con tanto lavoro, tante sconfitte e tante delusioni. Mi sono sempre rialzato e tirato su le maniche e so che tutto quello che è successo è solamente grazie al duro lavoro. Non mi tocca assolutamente e non gli rispondo perché gli darei solo importanza». Marcell Jacobs risponde così alle polemiche sollevate dal Washington Post e alle accuse di doping arrivate dagli Stati Uniti. La medaglia d’oro nei 100 metri piani a Tokyo 2020 replica anche alla questione delle scarpe sollevata da Usain Bolt: «Sono praticamente identiche l’una con ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) «Io so che sonoto sin qua facendo tanti sacrifici, con tanto lavoro, tante sconfitte e tante delusioni. Mi sono sempre rialzato e tirato su le maniche e so che tutto quello che è successo è solamente grazie al duro lavoro. Non mi tocca assolutamente e non gli rispondo perché gli darei solo importanza».risponde così alle polemiche sollevate dal Washington Post e alle accuse dite dagli Stati Uniti. La medaglia d’oro nei 100 metri piani a Tokyo 2020 replica anche alla questione dellesollevata da Usain Bolt: «Sono praticamente identiche l’una con ...

