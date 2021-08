Covid, Pregliasco: “Variante peggiore di Delta? E’ possibile” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Una Variante peggiore della Delta è possibile. Questo virus ci ha fatto vedere che ha una capacità più veloce di altri di trovare varianti per cui ben venga questo input a stare attenti all’insorgenza di altre varianti”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’Università Statale di Milano, commentando l’allarme lanciato da Anthony Fauci, immunologo consulente del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Varianti peggiori significa varianti in grado di eludere i vaccini. Abbiamo già la Epsilon – ricorda il virologo – che però non sembra essere una ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) “Unadella. Questo virus ci ha fatto vedere che ha una capacità più veloce di altri di trovare varianti per cui ben venga questo input a stare attenti all’insorgenza di altre varianti”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente di Igiene all’Università Statale di Milano, commentando l’allarme lanciato da Anthony Fauci, immunologo consulente del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Varianti peggiori significa varianti in grado di eludere i vaccini. Abbiamo già la Epsilon – ricorda il virologo – che però non sembra essere una ...

