Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo: Samuele Burgo e Luca Beccaro in Finale B nel K2 1000 maschile

Il K2 1000 maschile dell'Italia della Canoa velocità dovrà disputare la Finale B alle Olimpiadi di Tokyo: nell'ultima apparizione a cinque cerchi della storia della specialità, tolta dal programma di Parigi 2024, dove sarà sostituita dal K2 500 maschile, gli azzurri sono quinti nella prima semifinale. Gli azzurri, dopo aver condotto in fondo al gruppo i primi 750 metri di gara, nel finale hanno provato a cambiare passo, ma hanno scavalcato soltanto uno dei due equipaggi australiani in gara, chiudendo quinti in 3:20.591.

Ultime Notizie dalla rete : Canoa velocità LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Manfredi Rizza cerca la gara della vita Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle nuove semifinali e finali della canoa velocità dei Giochi Olimpici di Tokyo. In questa nottata italiana cercheranno un posto in finale gli italiani in gara, Manfredi Rizza e Samuele Burgo con Luca Beccaro . Oggi sono in programma ...

LIVE Olimpiadi Tokyo, liveblog in DIRETTA: Paltrinieri pazzesco bronzo nella 10 km! Giorno 13, ma in Giappone si è già alla sedicesima giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 27 titoli in palio tra nuoto di fondo, canoa velocità, atletica, tuffi, ...

