Calciomercato Milan | Krunic addio | due club sulle sue tracce

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ilvaluta la cessione di Rade. Il bosniaco, ieri, non ha convinto e in caso di offerte allettanti potrebbe partire Ilstarebbe valutando la cessione di Rade. Il bosniaco è stimato dalla dirigenza di Via Aldo Rossi, ma ieri non ha brillato contro il Valencia, risultando oltretutto il peggiore in campo. Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, in caso di offerte allettanti l’ex Empoli lascerà ilrossonero. Sul giocatore ci sarebbe forte lo Spezia ma anche l’Hellas Verona. TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSONERI SU ...

Ecco il punto di Sportmediaset E' caccia aperta al nuovo trequartista in casa. Paolo Maldini e Frederic Massara, prima della chiusura del, dovranno mettere a disposizione di ...Commenta per primo Ilsegue tanti trequartisti per il dopo Calhanoglu , da Vlasic a Isco , passando per Ziyech . Ma, dei tre, quello che ha più voglia di vestire la maglia rossonera, scrive la Gazzetta dello Sport , ...Il ritorno alla telecronaca di Sandro Piccinini è il pezzo forte della nuova squadra di Amazon per la Champions League. Amazon Prime Video ha annunciato oggi, infatti, i nomi dei presentatori, comment ...La Champions League sbarca su Prime Video: 17 gare stagionali garantite per gli abbonati, con ricco pre e post partita e il ritorno di Sandro Piccinini in telecronaca. In più, un nutrito gruppo di tal ...