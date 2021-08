Bomba dalla Spagna: Messi non rinnova! (Di giovedì 5 agosto 2021) Una vera e propria Bomba: è quella che è arrivata dalla Spagna in questi minuti. Secondo Marca la Liga non avrebbe accettato al registrazione del nuovo contratto di Messi con il Barcellona. Lo riporta Gianluigi Longari in un tweet. TOTALLY CONFIRMED OUR EXCLUSIVE. #Messi close to leave #Barca. Big tension between player and club camp. #Psg are following the situation @tvdellosport https://t.co/SkQNZR5MQ3— Gianluigi Longari (@Glongari) August 5, 2021 Barcellona, caos contratto per Messi La tensione è alle stelle dopo che la Liga non ha accettato il nuovo contratto di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Una vera e propria: è quella che è arrivatain questi minuti. Secondo Marca la Liga non avrebbe accettato al registrazione del nuovo contratto dicon il Barcellona. Lo riporta Gianluigi Longari in un tweet. TOTALLY CONFIRMED OUR EXCLUSIVE. #close to leave #Barca. Big tension between player and club camp. #Psg are following the situation @tvdellosport https://t.co/SkQNZR5MQ3— Gianluigi Longari (@Glongari) August 5, 2021 Barcellona, caos contratto perLa tensione è alle stelle dopo che la Liga non ha accettato il nuovo contratto di ...

Advertising

fbmaarket : BOMBA dalla Spagna. Messi lascia il Barcellona. - CiccioniSe : RT @GiovanniAgost20: Per ironia della sorte la bomba atomica fu realizzata negli Stati Uniti da due scienziati che erano stati esiliati dal… - GiovanniAgost20 : Per ironia della sorte la bomba atomica fu realizzata negli Stati Uniti da due scienziati che erano stati esiliati… - svnflouhar : RT @adventurehar: 51. grey’s anatomy serie indiscussa per alcuni versi. dalla prima alla settima-ottava stagione una bomba. la seconda stag… - MarcoAMunno : RT @parallelecinico: Bomba di Fournier. Canestro e fallo di Prepelic. Errore dalla lunetta, rimbalzo di Tobey, fallo e canestro. Tutto in 4… -