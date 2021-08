Atletica Olimpiadi Tokyo, Antonio La Torre: “Massimo Stano è un campione semplice. Col suo oro ho liberato tutte le emozioni” (Di giovedì 5 agosto 2021) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, si è lasciato andare alle emozioni dopo il trionfo nella 20km di marcia di Massimo Stano. Un trionfo clamoroso che ha portato l’azzurro diritto nella storia di questo sport. “Le emozioni che ho cercato di controllare fino ad ora, le ho liberate con la medaglia d’oro di Massimo – sottolinea il DT – Conosco perfettamente tutta la sua storia. Siamo venuti qui due anni fa, in Giappone, e Massimo ricorda bene le levatacce all’alba, alle 4.25, per prendere le ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021)La, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, si è lasciato andare alledopo il trionfo nella 20km di marcia di. Un trionfo clamoroso che ha portato l’azzurro diritto nella storia di questo sport. “Leche ho cercato di controllare fino ad ora, le ho liberate con la medaglia d’oro di– sottolinea il DT – Conosco perfettamente tutta la sua storia. Siamo venuti qui due anni fa, in Giappone, ericorda bene le levatacce all’alba, alle 4.25, per prendere le ...

